المتحدث باسم يونيفيل يؤكد حساسية الأشغال قرب الخط الأزرق جنوب لبنان

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل"، اندريا تيننتي، اليوم الجمعة، حساسية الأشغال قرب الخط الأزرق.



وقال تيننتي، في بيان تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "جنود حفظ السلام التابعين ليونيفيل موجودون على الأرض في موقع الأشغال لمراقبة ما إذا كان هناك أي انتهاك للخط الأزرق وتقليل التوتر ومنع سوء الفهم".



وأضاف "نحن على اتصال دائم مع كلا الطرفين (اللبناني والإسرائيلي) ونؤكد حساسية أي أشغال أو أنشطة قريبة من الخط الأزرق".



وأكد المتحدث الرسمي باسم يونيفيل أن "الوضع هادئ على الأرض".



يذكر أن حفارة إسرائيلية، كانت قد خرقت الأربعاء الماضي، الخط الأزرق في سهل مرجعيون جنوب لبنان على مرحلتين، وألزمت قوة من الجيش اللبناني إسرائيل على التوقف عن متابعة الأشغال عند الخط الأزرق.



كان الخط الأزرق قد رسم في العام 2000 من قبل الأمم المتحدة ومن خلال لجنتين منفصلتين الأولى لبنانية - أممية والثانية إسرائيلية – أممية، ليشكل أداة للتحقق من خروج إسرائيل من الأرض اللبنانية.



ويتطابق الخط الأزرق مع خط الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين في قسم كبير منه وتوجد فوارق في عدد من الأماكن، لذلك تحفّظ لبنان على هذا الخط في هذه الأماكن.