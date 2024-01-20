السعودية تخطط لجذب 330 مليون مسافر بحلول 2030

أكد رئيس هيئة الطيران المدني السعودي عبدالعزيز الدعيلج، اليوم السبت، أن استراتيجية المملكة الوطنية للطيران تستهدف تحقيق إنجاز كبير في مجال النقل الجوي، حيث تسعى لجذب نحو 330 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2030.

كما تهدف المملكة إلى تعزيز دورها كمركز إقليمي رائد في قطاع الطيران ومنصة لوجستية عالمية تربط بين 3 قارات.

وفي مشاركته بمؤتمر أجنحة الهند "إنديا وينجز" 2024، الذي نظمته وزارة الطيران المدني الهندية واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، أكد الدعيلج على أهمية تحقيق نمو مستدام في القطاع الجوي ، بحسب الصحف المحلية اليوم السبت.

وأضاف الدعيلج أن الاستراتيجية تهدف إلى جعل حوالي 10% من المسافرين، البالغ عددهم 330 مليون مسافر، يكونون ترانزيت.

وشدد على الدور الحاسم للطيران في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة، مشيراً إلى أن الخطة تشمل تطوير المطارات وشركات الطيران، وتحديث أساطيل الطائرات والمرافق، بما في ذلك خدمات الشحن واللوجستيات.

وتعتزم الاستراتيجية تعزيز الربط الجوي للمملكة إلى أكثر من 250 وجهة حول العالم، من خلال تشغيل 29 مطاراً.

كما تشمل خطة إنشاء مركز اتصال عالمي في الرياض وجدة، مع شبكة من المطارات ذات القدرات الفريدة. وختم الدعيلج بتأكيد حرص المملكة على تعزيز الروابط الجوية مع الهند، معترفًا بدورها كثالث أكبر سوق طيران محلي، ومتوقعًا أن تصبح ثالث أكبر سوق طيران دولي بحلول عام 2026.