وكالة مهر: مقتل 2 من كبار الاستشاريين الإيرانيين في الهجوم الإسرائيلي على دمشق

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قالت مصادر لوكالة «مهر» الإيرانية، إن الهجوم الإسرائيلي على دمشق، صباح اليوم السبت، أدى إلى مقتل اثنين من كبار الاستشاريين الإيرانيين.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، باستهداف مسئول في استخبارات الحرس الثوري ومعاونيه، خلال اجتماع لوحدة استخبارات الحرس الثوري بالعاصمة السورية.

وذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، أن القصف الإسرائيلي لمبنى بحي المزة في دمشق، أدى إلى مقتل مسئول استخبارات فيلق القدس بسوريا حاج صادق.

وأشارت مصادر الفضائية، إلى أن «القصف الإسرائيلي أدى لمقتل أبو منتظر، القيادي في ميليشيا عراقية موالية لإيران كان في الاجتماع».

ولفتت وكالة الأنباء السورية «سانا»، صباح اليوم السبت، إلى أن هجومًا استهدف مبنى سكنياً في حي المزة بالعاصمة السورية دمشق؛ ناجم عن عدوان إسرائيلي.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بسماع دوي انفجار عنيف في دمشق؛ تزامنا مع تصاعد الدخان من المكان.

وكشف المرصد عن، سقوط 4 قتلى بالانفجار الذي استهدف مبنى في حي المزة بدمشق، وذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام سورية.