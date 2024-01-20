وزير الصحة يقيل مدير الرعاية الأساسية بالجيزة ويحول العاملين بالوحدة الصحية بقرية العطف للتحقيق

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بإقالة مدير الرعاية الأساسية في مديرية الصحة بمحافظة الجيزة، وإحالة جميع العاملين بوحدة الرعاية الصحية الأولية بـ«العطف» بمركز العياط محافظة الجيزة، للتحقيق الفوري، وتوزيعهم على المنشآت الطبية المختلفة.



جاء ذلك خلال زياراته الميدانية المفاجئة لعدد من المنشآت الطبية، اليوم السبت، والتي شملت محافظتي القاهرة والجيزة، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، والتأكد من توافر وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.



أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قرار الوزير جاء بناءً على ما لمسه -خلال جولته الميدانية- على أرض الواقع من عدم التزام الفريق الطبي، بداية من مدير الوحدة، خلال ساعات العمل الرسمية.



وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير أكد تقاعس مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الشئون الصحية في الجيزة، عن متابعة سير العمل وتوافر الخدمات الطبية داخل وحدات الرعاية الأولية التابعة للمديرية.



ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد عيادات وحدة الرعاية الأولية، كما لاحظ تردد عدد ضئيل من المواطنين، نظرًا لعدم توافر فرق طبية داخل الوحدة.