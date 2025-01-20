محافظ شمال سيناء يتفقد مدرسة رفح الجديدة

تفقد اللواء حرب خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، والفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية، واللواء يسري عبدالله، مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون هيئة الأبنية التعليمية، واللواء عاصم سعدون، نائب محافظ شمال سيناء، مدرسة رفح الجديدة استعدادًا للعمل بها في الفصل الدراسي الثاني الحالي.

وأشار حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن عدد الفصول بالمدرسة يبلغ (33) فصلًا وتسع (1320) طالبًا وطالبة، وأن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 11,722,000 جنيه، وأن السعة الكلية للمبنى تبلغ (6000) متر مسطح.

وتفقد المحافظ والضيوف الفصول الدراسية وقاعات رياض الأطفال والمجال الصناعي، ثم شاهدوا استعراض "لوحة التنمية" تحت إشراف حنان المداح، مدير عام الشؤون التنفيذية، وتنفيذ توجيه عام التربية المسرحية.

وفي نهاية جولته بالمدرسة، قام المحافظ بأداء مباراة استعراضية مع الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية، الذي أكد على أهمية الأنشطة المدرسية المختلفة في بناء شخصية وفكر الطلاب.

كما أشاد بالنهضة التعليمية في المحافظة، مشيرًا إلى أن التعليم هو الأساس الذي تُبنى عليه الأمم والشعوب.