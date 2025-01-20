زد يفوز على الأهلي في بطولة الجمهورية

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فاز فريق الشباب لكرة القدم بنادي زد مواليد 2005 ، علي فريق الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 2/4 ، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجوله الرابعة عشرة لبطولة دوري الجمهورية .

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 2/2 ،قبل اللجوء لركلات الترجيح لتحديد الفائز لتسفر عن فوز فريق زد بنتيجة 2/4

ويتكون الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق كلا من :

المدير الفني مؤمن عبدالغفار

المدرب العام احمد كمال

مدرب تامر عبدالعزيز

مدرب حراس يوسف طاهر

اداري الفريق يحيى معوض

إداري مساعد مصطفى شومان

مدرب أحمال محمد الشاذلي

اخصائي تامر عادل

طبيب عظام احمد شاكر

مسؤول المهمات عبدالرحمن حسن