برلماني روسي: أمريكا توافق على تعيين سفير جديد لموسكو في واشنطن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال عضو كبير في البرلمان الروسي للتلفزيون الرسمي، الاثنين، إن الولايات المتحدة أبلغت موسكو بموافقتها على تعيين سفير روسي جديد في واشنطن.

وبحسب وكالة «رويترز»، صرح جريجوري كاراسين، رئيس لجنة الشئون الدولية في مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان الروسي، أن السفير الجديد ربما يعين رسميًا في الأسابيع المقبلة.

ولكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، قالت لوكالة «تاس» الرسمية للأنباء: «لم يتم تلقي الموافقة بعد».

ولم يذكر كاراسين ولا زاخاروفا اسم السفير الجديد. وآخر سفير روسي لدى الولايات المتحدة هو أناتولي أنتونوف الذي ترك منصبه في أكتوبر.

وذكرت صحيفة «كومرسانت» في نوفمبر أن روسيا ستعين ألكسندر دارشيف، الذي يرأس حالياً إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية، سفيراً جديداً لها في واشنطن.