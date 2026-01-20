حزب البديل الألماني يحذر من حرب تجارية مع الولايات المتحدة

في النزاع حول مطالب الحيازة الأمريكية لجرينلاند، طالب نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، ماركوس فرونماير، الحكومة الألمانية بالحيلولة دون وقوع حرب تجارية جديدة.

وقال فرونماير في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية: "من المهم التفكير فيما يعنيه ذلك لألمانيا وما الذي يصب في المصلحة الألمانية... الرسوم العقابية أو الرسوم بحد ذاتها، حرب تجارية جديدة"، مؤكدا ضرورة أن تفعل الحكومة الألمانية كل ما بوسعها لتجنب مثل هذه الحرب.

وذكر فرونماير أن لديه انطباعا بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى "عقد صفقة" والتأكيد بوضوح على المصالح الأمريكية، لا سيما المصالح الأمنية"، مؤكدا ضرورة التعامل مع ذلك الآن بشكل جيد، مشيرا إلى أن ترامب قد أوضح أن الولايات المتحدة مستعدة للحوار، موضحا أنه من المهم لذلك تقديم عروض للأمريكيين وإيجاد حلول بناء على ذلك، وقال: "ما لا يساعد هو مزيد من التصعيد".

واقترح فرونماير إنشاء "مجموعة اتصال معنية بالقطب الشمالي" داخل الناتو، وقال: "سيكون ذلك خطوة أولى، يجب التحاور معا"، واصفا الإرسال القصير الأمد لجنود من الجيش الألماني إلى جرينلاند بأنه "نوع من سياسة مدافع الأسطول" - أي استعراض القوة العسكرية للضغط على الطرف الآخر - مشيرا إلى أن ألمانيا جعلت نفسها بذلك "موضع سخرية" واستفزت الولايات المتحدة، مضيفا أن الحكومة الألمانية تعرض بذلك "اقتصادنا أيضا بشكل واضح" للخطر.