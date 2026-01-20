اتحاد أرباب العمل في ألمانيا يحذر من تصعيد النزاع مع الولايات المتحدة بسبب جرينلاند

حذر رئيس الاتحاد الألماني لأرباب العمل، راينر دولجر، من تصعيد النزاع القائم بين الولايات المتحدة وأوروبا حول جرينلاند.

وقال دولجر مساء أمس الاثنين أمام صحفيين في برلين: "نحن مهتمون للغاية بحل خال من النزاعات... نود تجنب نزاع اقتصادي"، مؤكدا أن الاتحاد الألماني لأرباب العمل يقف إلى جانب الحكومة الألمانية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن فرض رسوم عقابية اعتبارا من الأول من فبراير المقبل على السلع القادمة من ألمانيا ودول أوروبية أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في محاولة لكسر رفض بيع جرينلاند إلى الولايات المتحدة. وقد تضر هذه الرسوم بشدة الاقتصاد الألماني القائم على التصدير.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد انتقد تهديدات ترامب الجمركية، لكنه أحجم عن إعلان إجراءات مضادة. وقال ميرتس أمس في برلين إن الأوروبيين يريدون الرد "بتروٍ وبشكل ملائم" على "مثل هذه التحديات"، وأضاف: "نحن متفقون على أننا نريد تجنب أي تصعيد في هذا النزاع قدر الإمكان".

وقال دولجر إن تصريحات ترامب بشأن جرينلاند أثارت انتقادات أيضا داخل الولايات المتحدة، مشيرا إلى قرار مرتقب للمحكمة العليا الأمريكية حول ما إذا كان يُسمَح لترامب بفرض رسوم استيراد مرتفعة على عشرات الدول دون الحصول على موافقة الكونجرس الأمريكي.

وإذا طبق ترامب الرسوم بالفعل، فقد تفرض دول الاتحاد الأوروبي رسوما خاصة مضادة. من بينها فرض رسوم إضافية على واردات من الولايات المتحدة بقيمة 93 مليار يورو، تشمل الطائرات والدراجات النارية ولحوم الأبقار والويسكي والفواكه الحمضية. كما يمكن اتخاذ إجراءات اقتصادية أخرى، مثل استبعاد الشركات الأمريكية من المناقصات العامة أو فرض قيود على استيراد أو تصدير منتجات معينة.