هولندا ترصد سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور

أعلنت السلطات الهولندية، اليوم السبت، رصد بؤرة لتفشي إنفلونزا الطيور في مدينة "سينت-أودينرود" بمحافظة برابانت الشمالية.

وذكرت وزارة الزراعة، في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن التفشي تم تسجيله في مزرعة للدواجن، مرجحة أن تكون سلالة إنفلونزا الطيور المكتشفة من النوع شديد العدوى.

وأوضحت الوزارة أن المزرعة التي تفشى فيها الفيروس تحتضن 35 ألف دجاجة، مشيرا إلى أن هناك مزرعتي دواجن على بعد كيلومتر واحد، ويبلغ عدد الدجاج في الأولى حوالي 50 ألفا، وفي الثانية 47 ألفا.

وأفادت بأنه سيتم إتلاف كل الدجاج في هذه المنشآت الثلاثة بهدف منع انتشار الفيروس، علاوة على حظر نقل الدجاج والبيض في دائرة قطرها 10 كيلومترات حول مصنع الطيور في سينت-أودينرود.