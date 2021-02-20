هونج كونج وسنغافورة تجريان محادثات بشأن فقاعة السفر المؤجلة



تجري هونج كونج وسنغافورة، مناقشات مرة أخرى، بشأن "فقاعة سفر" مؤجلة، طبقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" اليوم السبت، نقلا عن مصدر حكومي لم يتم الكشف عنه.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم السبت، عن الصحيفة قولها إن المدينتين تدرسان اتخاذ تدابير وقائية إضافية، بشأن مثل هذا الترتيب، لكن مازال من السابق لأوانه تحديد موعد البدء.



كانت فقاعة السفر بين هونج كونج وسنغافورة، التي كان من المقرر أن تبدأ أولا في نوفمبر العام الماضي، قد تأجلت بعد عودة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في هونج كونج.



وتشدد سنغافورة الإجراءات على الحدود بالنسبة للمسافرين من هونج كونج.