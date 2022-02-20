حلف الناتو يجدد دعمه لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي

جدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج دعم الحلف لأوكرانيا وسط مؤشرات على أن روسيا تخطط لغزوها.

واستجاب ستولتنبرج، الذي كان ضمن الحضور في مؤتمر ميونخ للأمن، لدعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمزيد من صدق النية في مسألة إمكانية انضمام بلاده إلى حلف الناتو في تصريحات نقلتها عنه القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي".

وأضاف ستولتنبرج: "نساعد أوكرانيا على تعزيز قدراتها الدفاعية. ونقدم التدريب والمعدات وبذلك نساعد في اتجاه تكامل أوروبا وحلف الناتو".

وأوضح أن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو ممكن، لكنه في النهاية قرار يقع على عاتق الأعضاء الثلاثين بالحلف. وقال ستولتنبرج إنه في الوقت الراهن إن الأمر أقل ارتباطا بانضمام أوكرانيا لحلف الناتو مقارنة بـ "ما إذا كنا سنقبل أن تحاول دولة عظمى مثل روسيا أن تملي على دولة أخرى ما يمكنها ولا يمكنها فعله بالقوة".