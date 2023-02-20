إسرائيل: احتجاجات كبرى جديدة بينما تستعد الحكومة للتصويت على الإصلاحات القضائية

قام المتظاهرون الاسرائيليون صباح اليوم الإثنين، بسد الطريق أمام منازل أعضاء الائتلاف الحاكم، في محاولة منهم لمنعهم من الوصول إلى الكنيست، حيث تستعد الحكومة للتصويت على إصلاحات قضائية جديدة.

وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الاسرائيلية، بأن جنود من قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي أعضاء في منظمة "أخوة السلاح"، احتجوا أمام منزل رئيس لجنة الدستور عضو الكنيست سيمشا روثمان، في بني كيدم بمنطقة غوش عتصيون، وأوقفوا سيارته صباح اليوم الإثنين.

كما تظاهر محتجون آخرون أمام منزل عضوة في الكنيست من حزب الليكود، وهي تالي جوتليف، في مدينة جفعات شموئيل بمنطقة غوش دان. واعتقلت شرطة إسرائيل اثنين من المتظاهرين، كانا يغلقان باب شقتها.

وكانت هناك نقطة أخرى للاحتجاجات في عسقلان، حيث تجمع المتظاهرون أمام منزل وزير الزراعة، آفي ديختر.

وجرى اعتقال ستة متظاهرين آخرين، حيث تجمعت مجموعة صغيرة أمام منزل وزير التعليم، يوآف كيش، في رمات غان وقاموا بلصق أنفسهم عند ردهة المنزل.

وقال المتظاهرون إنهم "يدافعون عن الديمقراطية بأجسادهم"، وإنهم يحاولون منع أعضاء الائتلاف الحاكم من الوصول إلى الكنيست، حيث من المقرر أن يتم إجراء أول تصويت من أصل ثلاثة، على الإصلاحات القضائية.

وتهدف الإصلاحات لمنح البرلمان السلطة لإلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة. كما ستمنح الإصلاحات الساسة المزيد من النفوذ في تعيين القضاة.

ويرى منتقدون الإصلاحات باعتبارها تهديدا للفصل الديمقراطي بين السلطات. كما يخشون من أن تسمح الإصلاحات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالإفلات من إدانته في قضية فساد.