تقارير: صفارات الإنذار تدوي بكييف تزامنا مع وصول بايدن في زيارة سرية

دوت صفارات الإنذار اليوم الاثنين، في العاصمة الأوكرانية كييف، بالتزامن مع أنباء عن وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن في زيارة سرية إلى كييف.

ووصل بايدن، اليوم الاثنين، إلى كييف في زيارة مفاجئة، قبل توجهه إلى بولندا، في الذكرى الأولى لاندلاع الحرب في أوكرانيا، وفق وكالات أنباء.

وكان البيت الأبيض قد أكد مساء الأحد أن بايدن لا يخطط لزيارة كييف.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن القائد العام سيعلن دعم الولايات المتحدة المستمر لأوكرانيا أثناء وجوده في بولندا المجاورة، والتي من المقرر أن يصلها صباح الثلاثاء، وفقا لصحيفة نيويورك ديلي نيوز الأمريكية.

لكن في وقت سابق ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن البيت الأبيض يدرس خيارات مختلفة لوصول بايدن إلى أوكرانيا بطريقة سرية.

ووصفت الصحيفة، رحلة الرئيس الأمريكي بالمعقدة والخطيرة.