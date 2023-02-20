وزير التنمية المحلية والمحافظ يتفقدان مشروعات «حياة كريمة» في المنوفية

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، في جولتهم الميدانية الموسعة بالمحافظة، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز ومدينة الشهداء.



وتفقد الوزير والمحافظ، عدداً من مشروعات المبادرة بكفر عشما، والتي يبلغ عدد سكانها 13188 نسمة، وتقع على مساحة 2355 فدانا، ويتم تنفيذ 20 مشروعا تنمويا وخدميا بها في مختلف القطاعات بنسبة تنفيذ 99%.



وبدأت الجولة، بتفقد الوزير والمحافظ مجمع الخدمات الحكومية بكفر عشما والذي تم إنشاؤه على مساحة 1467 مترا مربعا بنسبة تنفيذ 100%، ويضم مقرات (مركز تكنولوجي، وسجل مدني وشهر عقاري، والتموين والبريد والوحدة المحلية، والمجلس المحلي، ووحدة التضامن الاجتماعي) .



من جانبه قال وزير التنمية المحلية، إن المشروع القومي للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصري، والتي تعد أحد أهم المبادرات الرئاسية التي تشهدها الدولة، والتي ستساهم بشكل كبير في تغيير مستوى الحياة لقاطني القرى الأكثر احتياجاً من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية بهدف بناء الإنسان المصري.



وأشار إلى حرص الدولة لسرعة الانتهاء من جميع المشروعات المستهدفة ضمن المرحلة الاولي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في جميع المحافظات لدخول المشروعات الخدمة أمام المواطنين، والاستفادة منها.



ولفت إلى أنه مشروع قومي فريد يخدم أكثر من 60 مليون مواطن مصري في قرى الريف.



فيما أشار محافظ المنوفية، إلى أن إجمالي عدد المشروعات المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزى أشمون، والشهداء بلغت 1333 مشروعا خدميا وتنمويا بنسبة تنفيذ 80%، بإجمالي مستهدف 81 قرية ريفية بواقع 27 قرية بمركز الشهداء، و54 قرية بمركز أشمون.



وأوضح المحافظ، أن "حياة كريمة" تشمل تنفيذ 879 مشروعا بأشمون بنسبة تنفيذ 77%، و454 مشروعا بالشهداء بنسبة تنفيذ 85%، مؤكداً أن هناك تنسيقا كاملا مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمنطقة المركزية فيما يخص تنفيذ المبادرة.



ولفت إلى أن هناك زيارات ميدانية تتم على أرض الواقع وبصفة دورية لمختلف مواقع العمل بمشروعات المبادرة بقرى المركزين لمتابعة الموقف التنفيذي، وتقديم الدعم اللوجستي للانتهاء منها وفق المخطط الزمني.



كما تفقد الوزير والمحافظ، وحدة طب الأسرة بكفر عشما بنسبة تنفيذ 98% والمقامة على مساحة 580 مترا، عبارة عن أرضي ودورين، وكذا تفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بنسبة تنفيذ 100%، بهدف توفير الرعاية الصحية والنهوض والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لقاطني الريف المصري وبناء الإنسان المصري.



وتضمنت الجولة، تفقد الوزير والمحافظ، تنفيذ أعمال الإحلال الجزئي والصيانة، وإنشاء جناح جديد بمدرسة الشهيدين (جمال جاب الله ووليد عيد معوض ت أ)، بكفر عشما بنسبة تنفيذ 100%.



وتم تصميم المدرسة وفق نموذج موحد على مستوى الجمهورية من حيث التصميمات الخارجية والداخلية، وكان في استقبالهم طلاب المدرسة بالأناشيد والأغاني الوطنية.



وأكد المحافظ، أن قطاع التعليم بالمحافظة حظي باهتمام كبير ضمن مشروعات حياة كريمة لتطوير ورفع كفاءة المنظومة التعليمية من خلال التوسع في إنشاء العديد من المدارس، واتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها على الإبداع والابتكار.