نقيب الأطباء: لا تطبيق بأثر رجعي لشرط المدخل الخاص على المراكز الطبية المرخصة

قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن «مشروع قانون المنشآت الطبية» يُعد خطوة إيجابية في تنظيم ‏القطاع الطبي، لا سيما فيما يتعلق بخطوة «نظام الشباك الواحد» في الترخيص، والذي سيُسهل على الأطباء ‏الحصول على التراخيص اللازمة دون الحاجة للذهاب إلى العديد من الجهات.‏

وثمن خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة‎ «CBC» ‎مساء الإثنين، دعوة ‏الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، للنقابات للحوار حول مشروع القانون، مؤكدًا أنها هذه الخطوة ساعدت ‏في الوصول إلى توافق حول بعض النقاط وتغييرها.‏

وأكد أنه تم الاتفاق بعد مناقشات بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء على عدم تطبيق بند وجود «مدخل خاص» بأثر ‏رجعي على المراكز الطبية الخاصة المرخصة، لا سيما في ظل صعوبة ذلك على بعض المراكز، خاصة تلك ‏الموجودة في الأدوار العليا للمباني‎.‎

وأشار إلى أن هناك بعض النقاط في القانون لا تزال تحتاج إلى مناقشات، حول تطبيق المدخل الخاص على ‏المراكز الطبية الجديدة، موضحا أن تطبيق هذا الشرط قد يكون صعبًا على بعض المراكز الموجودة في الأحياء ‏الشعبية أو مراكز المحافظات.‏

ودعا «عبد الحي» وزارة الصحة إلى إعادة النظر في هذا الشرط لتسهيل استيفاء شروط القانون على الأطباء.‏