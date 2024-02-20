نقيب الأطباء: لا تطبيق بأثر رجعي لشرط المدخل الخاص على المراكز الطبية المرخصة

قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن «مشروع قانون المنشآت الطبية» يُعد خطوة إيجابية في تنظيم القطاع الطبي، لا سيما فيما يتعلق بخطوة «نظام الشباك الواحد» في الترخيص، والذي سيُسهل على الأطباء الحصول على التراخيص اللازمة دون الحاجة للذهاب إلى العديد من الجهات.
وثمن خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الإثنين، دعوة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، للنقابات للحوار حول مشروع القانون، مؤكدًا أنها هذه الخطوة ساعدت في الوصول إلى توافق حول بعض النقاط وتغييرها.
وأكد أنه تم الاتفاق بعد مناقشات بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء على عدم تطبيق بند وجود «مدخل خاص» بأثر رجعي على المراكز الطبية الخاصة المرخصة، لا سيما في ظل صعوبة ذلك على بعض المراكز، خاصة تلك الموجودة في الأدوار العليا للمباني.
وأشار إلى أن هناك بعض النقاط في القانون لا تزال تحتاج إلى مناقشات، حول تطبيق المدخل الخاص على المراكز الطبية الجديدة، موضحا أن تطبيق هذا الشرط قد يكون صعبًا على بعض المراكز الموجودة في الأحياء الشعبية أو مراكز المحافظات.
ودعا «عبد الحي» وزارة الصحة إلى إعادة النظر في هذا الشرط لتسهيل استيفاء شروط القانون على الأطباء.