محافظ المنوفية يتفقد تطوير النصب التذكاري ومحطة مياه القرنين بالباجور

تفقد إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز ومدينة الباجور، خلال جولة ميدانية اليوم الثلاثاء، رافقه مروة زهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، ومحمد نجيب رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية.

وتفجول محافظ المنوفية،في محطة مياه القرنين المرشحة لمعالجة المياه للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمحطة والمكونة من 8 طلمبات عكرة ومرشحة، و8 مرشحات رملية، وعنبر للكيماويات ووحدة التوليد، ومعمل تحاليل المياه، ومنظومة التحكم، وتخدم المحطة مدينة الباجور كمرحلة أولى بخط طرد قطر 1200 مم، وجاري ربط نقاط حقن للمرحلة الثانية.

وحرص المحافظ على متابعة أقسام المعمل والمرشحات الرملية والفلاتر وطلمبات الغسيل، مشددا على الاهتمام بمشروعات البنية التحتية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيلها لجميع قري ومراكز المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

كما تفقد المحافظ، قطعة أرض فضاء بقرية القرنين على مساحة 9400 متر مربع بما يقارب 2 فدان لبحث إمكانية إستغلالها في إنشاء مدرسة تجريبي ونادى اجتماعى، لخدمة الأهالى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، ضمن بروتوكول وزارة الموارد المائية والري لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بالمحافظة لإقامة مشروعات خدمية واستثمارية تعود بالنفع العام على المواطنين.

وتابع المحافظ أعمال تطوير النصب التذكاري بشارع الجيش بمركز الباجور، حيث استمع إلى شرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي لأعمال التطوير، مؤكدا الانتهاء من أعمال البنية التحتية ومد كابلات الكهرباء لتطوير ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى.

وأضاف أنه جاري الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية لأحواض الزهور لإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمنطقة ليكون مزارا يليق بأهالي الباجور.

وشدد المحافظ على مختلف الجهات المعنية بالتنسيق التام، وتذليل العقبات، لإنهاء كل الأعمال في أسرع وقت.