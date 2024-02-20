أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أنه تم تخصيص 2 مليون و700 ألف جنيه لتجهيز معامل كلية الصيدلة، وذلك في إطار حرص الجامعة على تجهيز الكليات العلمية بأحدث الأجهزة والتقنيات طبقًا للمواصفات العالمية، لتأهيل الكوادر الطلابية لسوق العمل، ودعمهم لتطبيق الدراسة النظرية عمليًا؛ مما يساعدهم على فهم وتطبيق المفاهيم الأساسية في المجالات التي يدرسونها.

وأكد رئيس الجامعة أهمية تجهيز المعامل والمختبرات والتي تمثل عنصرًا هامًا وأساسيًا في نجاح العملية التعليمية في أي مؤسسة تعليمية، لذلك فقد أولت الجامعة أهمية بالغة من خلال التأسيس المتكامل للمعامل بنوعية أجهزة حديثة ومتطورة، والتي تؤسس الطلاب لمستقبل مهني، موضحاً دور وأهمية كليات الصيدلة في تطوير صناعة الأدوية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، حيث يتعامل الطالب خلال الدراسة مع تجهيزات وآلات معملية متطورة؛ من أجل إعداد صيدلي مدرب قادر على المنافسة محليًا وإقليميًا.

وأضاف الدكتور علام عبدالمنعم عميد الكلية، أنه تم تجهيز المعامل الخاصة بالكلية بأجهزة كمبيوتر وأجهزة ميكرسكوب وغيرها من الأجهزة المتطورة، وذلك بهدف توفير بيئة تعليمية مناسبة ومجهزة بالتقنيات الحديثة لضمان تجربة تعليمية ممتازة وفعّالة، بما يعزز مهارات الطلاب وفهمهم، وتمكنه من التطبيق العلمي والعملي للمواد الدراسية، بما يمكنه من الالتحاق بسوق العمل والمنافسة بقوة على المستويين المحلي والدولي.