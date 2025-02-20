الأهلي أمام الهلال وبيراميدز يواجه الجيش الملكي في قرعة قوية لدوري أبطال إفريقيا

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أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مساء اليوم الخميس مراسم قرعة بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

وأسفرت قرعة الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، عن مواجهة بين الأهلي أمام الهلال السوداني في الدور ربع النهائي.

وسيواجه بيراميدز فريق الجيش الملكي المغربي في الدور ربع النهائي، فيما يواجه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي أمام الترجي التونسي.

وجاءت نتائج قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا على النحو التالي:

الأهلي أمام الهلال السوداني

بيراميدز أمام الجيش الملكي المغربي

ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي أمام الترجي

مولودية الجزائر أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي

وجاءت نتائج قرعة الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا على النحو التالي:

الفائز من مباراة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي أمام الترجي يواجه الفائز من مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني

الفائز من مباراة مولودية الجزائر أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي يواجه الفائز من مباراة بيراميدز أمام الجيش الملكي المغربي.