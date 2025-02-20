بوريس جونسون: محمد بن سلمان نجح سياسيا أكثر مني

قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون مخاطبا الشعب السعودي "افخروا بما تحققه بلادكم".



وأضاف خلال مشاركته اليوم بفعاليات المنتدى السعودي للإعلام 2025: "ولي العهد نجح سياسيا أكثر مني.. وأنتم محظوظون بقائد شجاع مثله".

وتابع: "إنني أتردد في تقديم أي نصيحة لسمو ولي العهد، لأنه ناجح سياسيا أكثر مني، فقط أقول له استمر في إظهار شجاعتك المذهلة".

وانطلقت اليوم برعاية وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، أعمال المنتدى السعودي للإعلام 2025 في نسخته الرابعة، خلال الفترة من 19 - 21 فبراير 2025 بالرياض، تحت شعار الإعلام في عالم يتشكل، وبمشاركة 200 متحدث من أبرز الإعلاميين والأكاديميين والخبراء والمتخصصين محليا ودوليا، وبحضور وزراء ومسؤولين من جهات حكومية، ومن المؤسسات الأكاديمية، وصناع القرار في مجال الإعلام على الصعد المحلية والإقليمية والدولية، والمستثمرين.