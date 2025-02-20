رئيس هيئة قناة السويس يعلن طرح وحدات مدينة الإسماعيلية الجديدة السكنية

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أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، طرح الوحدات السكنية بمدينة الإسماعيلية الجديدة شرق القناة، ضمن المخطط التنموي للجمهورية الجديدة لإقامة مدينة سكنية من الجيل الرابع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر المارينا الجديد شرق القناة، بحضور اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية وفيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ وعدد من القيادات محافظة الإسماعيلية.

وأضاف ربيع أن تنفيذ المشروع يعد نقلة حضارية لامتداد تعمير سيناء وتأسيس علاقة تكاملية بين ضفتي القناة، ونقل الكتل السكانية إلى مناطق أكثر سعة.

وتابع ربيع أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتعمير سيناء، مؤكدا أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، منح تعمير سيناء أولوية وأهمية استراتيجية، خاصة وأنه يعد استثمار للأمن القومى المصري.

وأشار إلى المحاور المرورية التى جعلت حركة العبور من وإلى شرق القناة أكثر سهولة، وفور تعمير مدينة الإسماعيلية الجديدة ستكون إجراءات التنقل والتفتيش أكثر مرونة.

وأوضح أن المدينة تضم 57 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق وجاهزة للتسليم الفورى، وتضم جميع الخدمات وتسهيلات للمتقدمين فى السداد وستطرح من خلال عدة مراحل جميعها جاهزة للسكن الفوري.

وطبقا للمخطط العام لمدينة الإسماعيلية الجديدة فقد أقيمت على الشاطئ الشرقي لقناة السويس الجديدة بناء على قرارا جمهوريا من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتبلغ مساحة المدينة 8 آلاف فدان وواجهة 11.3 كيلو متر على الشاطئ الشرقى لقناة السويس الجديدة وعمق 1.2 كيلومتر وبإجمالي 57 ألف وحدة سكنية كاملة المرافق والخدمات كالأندية والمدارس والحضانات والمساجد والمحلات التجارية ونقاط الإطفاء والإسعاف والشرطة ومراكز الإتصالات والبريد بجانب مباني للمحافظة ومديرية الأمن والإدارات الحكومية.

وتتكون المدينة من وحدات بمساحات مختلفة منها 100 متر للوحدة السكنية و135 مترا و165 مترا للوحدة وتضم المدينة فندقا سياحيا على مساحة 2.87 من إجمالي المساحة وناد اجتماعي وتستوعب المدينة نحو 257 ألف نسمة وتقام على مساحة 20% للمبانى و80% للمسطحات الخضراء والطرق والخدمات.