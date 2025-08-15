سموتريتش: اعتراف العالم بإقامة دولة فلسطينية حماقة وخطر وجودي على إسرائيل

اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الجمعة، أن اعتراف المجتمع الدولي بإقامة دولة فلسطينية يمثل "حماقة وخطرًا وجوديًا على الشعب اليهودي ودولة إسرائيل".

وقال سموتريتش، في منشور عبر منصة "إكس"، إن فكرة إقامة الدولة الفلسطينية تمثل "خطرًا وجوديًا" وإن إسرائيل عازمة على "إزالتها من الأجندة العالمية"، مشيرًا إلى أن موافقته على المخطط الاستيطاني في المنطقة المعروفة باسم "إي 1" تمثل "خطوة كبيرة" في هذا الاتجاه.

ووجّه سموتريتش رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلاً: "لقد حان الوقت لبسط السيادة الكاملة على الضفة الغربية، وكل شيء جاهز لذلك".

كما أشاد بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، واصفًا إياه بأنه "الأكثر تعاطفًا مع إسرائيل منذ قيامها"، وشكره على "تعاونه ودفاعه عن الشعب اليهودي".