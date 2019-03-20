أمريكا تمنح العراق إعفاء مدته 90 يوما لشراء الطاقة من إيران

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة منحت العراق إعفاء من العقوبات مدته 90 يوما لشراء واردات الطاقة من إيران، في أحدث تمديد يسمح لبغداد بمواصلة استيراد الغاز الإيراني الضروري لإنتاج الكهرباء.

وأضاف المسؤول أن الإعفاء منح أمس الثلاثاء. وكان الاعفاء السابق للعراق من العقوبات الأمريكية على إيران قد منح في الحادي والعشرين من ديسمبر، بحسب وكالة "رويترز".

وقال المسؤول بوزارة الخارجية الذي طلب عدم ذكر اسمه "في حين أن هذا الإعفاء يستهدف مساعدة العراق في تخفيف نقص في الطاقة، فإننا نواصل مناقشة عقوباتنا المرتبطة بإيران مع شركائنا في العراق".

وقال المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية: "نحن نواصل أيضا العمل مع العراق لإنهاء اعتماده على الغاز الطبيعي والكهرباء الإيرانيين وزيادة استقلاله في مجال الطاقة".

ويعتمد العراق بشدة على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته للكهرباء، ويستورد حوالي 1.5 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا عبر خطوط أنابيب في جنوب وشرق البلاد.

وتقول واشنطن إنها ترغب في تقليص النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، بما في ذلك في العراق، حيث تملك إيران نفوذا واسعا على الصعيدين السياسي والتجاري.

وأعادت إدارة ترامب فرض عقوبات على صادرات الطاقة الإيرانية في نوفمبر الماضي، عازية ذلك إلى برنامج طهران النووي وتدخلها في الشرق الأوسط، لكنها منحت إعفاءات لعدد من المشترين لتلبية حاجات المستهلكين من الطاقة.