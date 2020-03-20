الإفراج عن أسرة علاء عبد الفتاح تنفيذا لقرار إخلاء السبيل بكفالة مالية

أفرج قسم شرطة قصر النيل، منذ قليل، عن الدكتورة ليلي سويف، والدة الناشط السياسي المحبوس احتياطيا علاء عبد الفتاح، وشقيقتها الدكتورة أهداف سويف، وابنتها منى سيف، والأكاديمية الدكتورة رباب المهدي، تنفيذا لقرار النيابة العامة بإخلاء سبيلهن بكفالة 5 آلاف جنية لكل منهن، في اتهامهن بواقعة تنظيمهن وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب بوسط العاصمة للإفراج عن المحبوسين.

وكانت النيابة قررت أمس الخميس إخلاء سبيلهن بعد التحقيق معهن، في المحضر الذي حمل الرقم ١٩٠٩ لسنة لسنة ٢٠٢٠ جنح قصر النيل، لاتهامهن بالتحريض على تنظيم تظاهرة بقصد تعطيل مصالح المواطنين والتأثير على سير المرافق العامة وقطع الطرق والمواصلات والتأثير على سير المرافق العامة، و نشر وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة بسوء قصد، حيث كان من شأن ذلك تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بأن تواجدوا بقارعة الطريق حاملين لافتات يفيد مضمونها إهمال مكافحة فيروس كورونا فى السجون بما يهدد حياة من هم بداخله.

فضلا عن اتهامهن بحيازة بالذات والواسطة محررات تتضمن إشاعة الأخبار والإشاعات محل الاتهام السابق حال كونها معدة لإطلاع الغير عليها.

يذكرأن قوات الأمن قد ألقت قبض على المتهمات صباح الأربعاء الماضي، أثناء تنظيمهن وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس النواب بوسط القاهرة، تطالب بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا فى السجون بسبب كورونا.

وكان مصدر أمني قد نفى فى وقت سابق وجود انتهاكات بحق العديد من السجناء بالسجون المصرية، مؤكدا عدم صحة ما ذكره أحد النشطاء من وفاة أحد السجناء؛ نتيجة تعرضه للإهمال الطبي المتعمد.

وقال المصدر الأمني فى تصريحات صحفية إنه بالفحص تبين عدم صحه تلك الادعاءات، وعدم وفاة المسجون المُشار إليه، مؤكدا تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة له داخل مستشفى السجن، والمستشفيات الخارجية.