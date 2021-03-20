عميد هندسة المنوفية: نتيجة التحقيق مع واضع سؤال «القاضية ممكن» ستصدر قريبا

قال الدكتور علوي الخولي، عميد كلية الهندسة بجامعة المنوفية، إنه تم إعداد مذكرة بشأن الدكتور واضع سؤال تصميم شعار لـ «القاضية ممكن» في امتحان أحد المواد لقسم الهندسة المعمارية، وذلك بعد غضب قطاع كبير من الطلاب من مشجعي الزمالك من هذا السؤال الذي فيه إشارة لهزيمة الزمالك أمام الأهلي بهدف اللاعب «أفشة» في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، صباح السبت، أن الجامعة ضد أي محاولة لتأجيج روح التعصب بين الطلاب، لهذا تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الدكتور واضع السؤال.

وذكر أنه تم رفع مذكرة لرئيس الجامعة بعد التشاور في الأمر، موضحًا أن الدكتور واضح السؤال سيخضع للتحقيق.

وعن رد فعل الدكتور بعد الهجوم عليه والتحقيق معه بشأن السؤال، علق: «الدكتور قال إنه ميقصدش الزمالك واستحالة يهين واستشهد إن والدته زملكاوية وكثير من أقاربه»، مضيفًا أن الدكتور واضع الامتحان أهلاوي، ونتجة التحقيق معه تصدر قريبًا.

قرر الدكتور علوي الخولي عميد كلية الهندسة جامعة المنوفية ، إحالة أستاذ العمارة الذي وضع سؤالا عن القاضية ممكن، للتحقيق.

كان عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا سؤالاً لامتحانات قسم عمارة بكلية الهندسة جامعة المنوفية، طلب فيه الدكتور من الطلاب، وضع تصميم لوجو عبارة عن القاضية ممكن، في إشارة إلى هدف محمد مجدي أفشه لاعب النادي الأهلي، في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.