استمرار رصف الطرق وشوارع قرية دمشير في المنيا

قال حمادة جمعة، رئيس قرية دمشير بالمنيا، إنه يجرى العمل على قدم وساق، في رصف طرق وشوارع الوحدة المحلية.

وأضاف جمعة، أنه جرى اليوم متابعة أعمال الرصف بطريق كوبري الحكيم طريق سري باشا، حتى المحيط بطول ١كيلوا متر، ضمن خطة الرصف الموحدة لقرية دمشير.

ومن جهة أخرى، أكد رئيس القرية أنه تم إزالة مخالفة بناء دون ترخيص لدور أول علوي داخل الكتلة السكنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف، وذلك بقرية إدمو التابعة للوحدة المحلية بدمشير.

ورفع قسم البيئة مخلفات من نقاط التجمع بقري زكريا ونزلة الفلاحين ومدخل إدمو وعزبة عاصم وقدرت بـ20 طنا من التراكمات والمخلفات الزراعية.