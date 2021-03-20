باكستان: 3876 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت باكستان تسجيل 42 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 13 ألفا و799 حالة اليوم السبت.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له لعدد المصابين، تسجيل 3876 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 623 ألفا و 135 حالة، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم.

ومازال إقليم السند الأكثر تضررا من الجائحة.

وأجرت باكستان حتى الآن تسعة ملايين و732 ألفا و33 اختبارا للكشف عن الفيروس، من بينها 40 ألفا و946 في الساعات الـ24 الماضية.

وتعافى 579 ألفا و760 شخصا في أنحاء البلاد، فيما لا يزال هناك 2122 مريضا في حالة حرجة.