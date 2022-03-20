وزير الاقتصاد الألماني يعلن اعتزامه فتح مجالات أمام اقتصاد بلاده في قطر

صرح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بأنه يعتبر نفسه في قطر بمثابة "فاتح الباب" أمام صفقات ألمانية هناك.

وقال هابيك اليوم الأحد بعد لقاء مع وزير الاقتصاد القطري الشيخ محمد بن حمد آل ثاني إنه يعتزم فتح مجالات أمام الاقتصاد الألماني في قطر، مثل التوسع في الطاقات المتجددة وكفاءة الموارد.

وأضاف أنه يرى فرصا أيضا بالنسبة لشركات ألمانية في قطر في مجال التقنية الطبية.

وقال هابيك، إنه ناقش مع الوزير مسألة معايير العمل والسلامة المهنية، وأشار إلى أن ذلك يعد أمرا "ضروريا للغاية" من أجل الاستثمارات، وتابع قائلا: "يعد ذلك من المنظور الاقتصادي قيمة مضافة وليس عبئا"، لافتا إلى أن وزير الاقتصاد القطري تفهم ذلك وأيده أيضا.

ويعتزم هابيك الالتقاء اليوم في الدوحة بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وكذلك بوزيري الخارجية والطاقة.