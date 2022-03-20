رئيس جامعة طنطا يستقبل المستشار الثقافي السعودي لبحث سبل التعاون

‎استقبل الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم الأحد، المستشار الثقافي للسفارة السعودية بالقاهرة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين واستعراض الخدمات التى تقدمها الجامعة للطلاب السعوديين الداسين بكلياتها فى حضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب فى إطار اهتمام جامعة طنطا بتنفيذ المبادرة الرئاسية "ادرس في مصر".

‎فى بداية اللقاء أشاد رئيس جامعة طنطا بعمق العلاقات التى تربط بين البلدين الشقيقين مصر والمملكة العربية السعودية، كما أشاد بدور الملحقية الثقافية السعودية في تذليل كافة العقبات التي قد تواجه الطلبة السعوديين عند الالتحاق بالجامعة، مشيرا إلى مشاركة الطلاب السعوديين الوافدين فى الملتقى الثقافى والرياضى الأول الذى نظمته الجامعة بالأمس.

‎قدم رئيس جامعة طنطا خلال اللقاء عرضاً تعريفياً عن إمكانات جامعة طنطا ومكانتها الريادية والخدمات المتميزة التى تقدمها للطلاب الوافدين، موضحاً أنه تم رقمنة كل الخدمات الطلابية وتوفير إقامة متميزة بالمدن الجامعية وإتاحة برامج متميزة فى أحدث العلوم والتخصصات.

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ومن جانبه أشاد المستشار الثقافى السعودى بالرعاية والدعم والخدمات التى تقدمها جامعة طنطا للطلاب السعوديين الوافدين، وأثنى على التطوير الذى شهده المركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشؤون الوافدين بالجامعة بعد تطويره لخدمة الطلاب الوافدين.