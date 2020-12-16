تركيا تدين الهجوم على السعودية بطائرات مسيّرة

أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، الهجوم الذي تعرضت له السعودية اليوم، بطائرات مسيرة وصواريخ .

وجاء في بيان الوزارة: "ندين الهجمات التي استهدفت عدة نقاط في السعودية صباح 20 (آذار)مارس بطائرات دون طيار وصواريخ"،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وشدد البيان على رفض "أي هجمات إرهابية من هذا القبيل، تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتتنافى مع القوانين الدولية".

وأكد البيان على تضامن تركيا مع السعودية في مواجهة هذه الهجمات.

كان تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، قد اعلن في وقت مبكر من اليوم الأحد، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة اطلقها الحوثيون واستهدفت محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشأة أرامكو بجازان ومحطة كهرباء ظهران الجنوب.

ويأتي التصعيد الحوثي بعدما أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، يوم الخميس الماضي، أن المجلس سيستضيف مفاوضات يمنية-يمنية في الرياض هذا الشهر، موضحاً أن المشاورات ستناقش 6 محاور، بينها عسكرية وسياسية، وتهدف لفتح الممرات الإنسانية وتحقيق الاستقرار.