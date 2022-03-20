قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن السعة التخزينية للزيوت ارتفعت في مصر من شهر إلى 4.5 أشهر، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بامتلاك احتياطي استراتيجي يتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر.

وأضاف المصيلحي، خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن سعر الزيت ارتفع ما بعد أزمة كورونا بمعدل الضعف، قائلًا إن سعر زجاجة الزيت الـ800 جرام ارتفع من 17 جنيهًا إلى 21 جنيهًا، ومن 21 جنيهًا إلى 25 جنيهًا.

وتوجه بالشكر إلى كل منتجي الزيوت، على تعاونهم مع الدولة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن دور الدولة في إدارة الأزمة مرتبط بتحقيق التوازن بين احتياجات المواطن، والإتاحة، وعدم المغالاة في السعر، مع ضمان ربح التجار واستمرارهم في العمل.

وأشار وزير التموين، إلى أن أزمة روسيا وأوكرانيا أثرت بشكل أساسي على 3 أمور، أولها سعر برميل البترول الذي تخطى حاجز الـ100 دولار الآن، منوهًا إلى أن الأزمة الحالية أخطر مما شهده العالم خلال عام 2008.

ونوه إلى أن الأمر الثاني الذي أثرت عليه الأزمة، هي صادرات الحبوب خاصة الذرة والقمح في العالم، لافتًا إلى أن توقف طرح 30% من المعروض في الأسواق العالمية، يؤدي إلى زيادة سعرها بصورة كبيرة.

وأوضح أن سعر طن القمح قبل الحرب الروسية الأوكرانية 340 دولارًا، وارتفع بنسبة 25% حتى وصل إلى 430 دولارًا بعد الحرب، متابعًا أن الأمر الأخير الذي أثرت عليه الحرب هو عباد الشمس، وخاصة أن أوكرانيا تمثل 30% من إنتاج عباد الشمس في العالم.