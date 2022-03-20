أمطار غزيرة على القاهرة في آخر ساعات فصل الشتاء

شهدت محافظات القاهرة الكبرى (الجيزة والقاهرة والقليبوبية)، مساء اليوم الأحد، أمطارا غزيرة قبل ساعات من انتهاء فصل الشتاء وحلول فصل الربيع.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، مساء اليوم، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وعن حالة الطقس غدا، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الاثنين، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بارد على السواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وتكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.