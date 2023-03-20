العراق: تفكيك خلية إرهابية شمالي بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الإثنين، تنفيذ عملية "درع بغداد" التي أطاحت بستة إرهابيين مسئولين عن جملة جرائم في الطارمية شمالي العاصمة.

ونقلت وكالة "شفق نيوز" عن المتحدث باسم الجهاز أرشد حاكم قوله، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن "جهاز الأمن الوطني نفذ وبإشراف القائد العام للقوات المسلحة (عملية درع بغداد)، وهي واحدة من سلسلة العمليات النوعية التي يقوم بها الجهاز لملاحقة فلول العناصر الإرهابية وضرب أوكارهم".

وأوضح أن ‏‎العملية نُفذت استناداً لموافقات قضائية وبعد جهود ميدانية ومعلومات استخبارية دقيقة، إذ اتسمت العملية بالتكتيك والمباغتة، موضحا أن العملية أسفرت عن الإطاحة بمفرزة إرهابية مكونة من ستة عناصر في منطقة الطارمية شمالي بغداد.

وأشار حاكم إلى أن "المفرزة مسؤولة عن العديد من العمليات الإرهابية الأخيرة في الطارمية وكذلك تقديم الدعم اللوجستي لباقي أفراد عصابات داعش"، لافتا إلى "ضبط مجموعة من الأعتدة المتنوعة مع خوذ وملابس وأقنعة عسكرية وحقائب إسعافات أولية، فضلاً عن أجهزة للتصويب ونواظير حرارية ليلية وأجهزة كمبيوتر وكاميرات تصوير وأجهزة نداء لاسلكية".