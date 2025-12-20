أغلق الجيش الإسرائيلي، السبت، البوابات الحديدية المقامة على مداخل مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وذكر شهود عيان للأناضول، أن الجيش الإسرائيلي أغلق المداخل الأربعة المؤدية لمدينة أريحا، ومنع المرور منها، متسببا بأزمة مرورية خانقة وتكدّس مئات المركبات، دون تبيان سبب الإغلاق.

وبين الشهود أن بعض الطرق الترابية التي حاول السائقون سلوكها، كان فيها مستوطنون، ما أجبر كثيرين منهم على الرجوع.

ويقطع 916 حاجزا إسرائيليا دائما ومؤقتا أوصال مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، بينها أكثر من 243 بوابة حديدية أقيمت بعد اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين.

ويضطر فلسطينيون في مناطق عدة بالضفة الغربية، إلى استخدام أكثر من وسيلة للتنقل بين المدن والقرى، وسط إغلاق إسرائيل عشرات البوابات التي تقيمها بالضفة الغربية.

ومنذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، ما أسفر عن استشهاد 1100 فلسطيني وإصابة نحو 11 ألفا، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، فإن القيود الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة لا تزال مستمرة، بينما يعيش المواطنون يومياتهم بين الإغلاق والانتظار.

وخلفت الإبادة في غزة التي نفذتها إسرائيل بدعم أمريكي، نحو 71 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.