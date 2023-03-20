قالت المطربة لطيفة، إنها عاشت نجاحات كبيرة في عام 2022 أسعدتها كثيرا، موضحة أنها متفاءلة منذ بداية العام الحالي، وسعيدة بالأعمال التي تعكف على تحضيرها حاليا.

جاء ذلك خلال لقائها ببرنامج "سيبها دايرة"، مع الإعلامية زهرة رامي، على محطة راديو إنرجي"، وذلك بعد اختيارها نجمة شهر فبراير.

وتحدثت لطيفة عن فكرة الميني ألبوم الذي طرحته العام الماضي، قائلا إنها كانت مترددة في البداية لأنها تحب الألبوم، وأن جمهورها يفضل أن يستمع إليها بهذا الشكل موضحا، معقبة: "الميني ألبوم ميشبهنيش".

وأضافت: "مع تغيير الصناعة نفسها أنا اتغيرت.. وأصبح المتاح يا أغاني سينجل يا ميني ألبوم.. وكانت تجربة أولى بالنسبة لي.. وأنا مبشبعبش بالميني ألبوم بس انبسطت بالنتيجة خصوصا إنها كانت في الصيف ولايقة على التوقيت".

وكشفت لطيفة عن توجهها للإنتاج لنفسها منذ بداية مشوارها الفني، مشيرة إلى أنها أنتجت أول ألبوم لها" أكتر من روحي بحبك"، متابعة: "من البداية مكنتش عاوزة حد يقولي هتغني إيه".

وأشارت إلى أنها دائما تستشير أسرتها وأخواتها في خطواتها وأعمالها الفنية، موضحة أن أول من شجعها على الإنتاج لنفسها كان عبد الوهاب محمد، موضحة: "أنا برج الدلو وأحب أختار اللي أنا عاوزاه".

وذكرت لطيفة أن غناءها للمرة الأولى كان في عمر 12 سنة في تونس خلال برنامج تلفزيوني مهم، ووجهت الشكر لوالدتها لأنها نمت التربية الموسيقية بداخلها منذ الصغر، وكانت حريصة على تغذيتها بالأغاني القديمة والتربية الموسيقية الصحيحة.

وأوضحت لطيفة، أن لديها ثمانية أشقاء، ويتمتعون جميعا بمواهب فنية ما بين الشعر والتمثيل لكنها الوحيدة التي احترفت مجال الفن والغناء، مشيرة إلى أنها جاءت إلى مصر للدراسة في أكاديمية الفنون ولقاء المطربين والملحنين الكبار التي كانت تستمع لهم في سن صغيرة.

وأكدت لطيفة على أنها منذ البداية لم تكن تستهدف الربح المادي، قدر رغبتها في ترك بصمة مميزة في مجال الغناء والفن، موضحة:" طلبت إن سيد مكاوي يلحن لي وعبد الوهاب محمد يكتب لي وعمار الشريعي في أول ألبوماتي.. لإن دول اللي حبيت الفن من خلالهم".

وتحدثت لطيفة عن اختياراتها الفنية، وحبها لكلمات الشاعر عبد الوهاب محمد، قائلة إنها سمعت أغنية "حبك هادي" بالصدفة أثناء عشاء مع الشاعر زياد الطويل.

وأوضحت لطيفة أنها حينما سمعت الأغنية التي كانت في مقتنيات قديمة لدى والده كمال الطويل، أدركت على الفور أنها من كلمات عبد الوهاب محمد، وتواصلت معه لتتأكد من المعلومة وحصلت عليها على الفور.

واستطردت قائلة:" حبك هادي اتمنعت من التلفزيون 6 شهور وبعد كده رجعوا في كلامهم..المسئولين وقتها قالوا عاوزه إيه يعني حب أكتر".

وكشفت لطيفة عن تعاونها مع كاظم الساهر كملحن، موضحة أن تعاونها معه كان من أروع الأغاني والخطوات في مشوارها الفني، قائلة: "مفيش شك إن إحنا كان لينا بصمة وطول عمرنا بنجهز الأغاني واحنا قاعدين مع بعض في معسكر.. وعملنا ألبومين موحشتكش وتلومني الدنيا وكان بيحب اللي بعمله".

واستطردت: "في أغنية كنت عملاها مع كاظم الساهر ومنزلتش هتسمعوها قريب من كلمات عبد الوهاب محمد.. كل حاجة عملناها سوا كانت من أروع الأغاني زي تلومني الدنيا، حاسب من الوحدة عليا وكاظم موهبة رائعة وفنان ملتزم وجميل ومعطاء وإداني أغاني نجحت كلها".