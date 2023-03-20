الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين 8 فلسطينيين من بينهم أسير محرر من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية "إنه جرى اعتقال ثلاثة أشخاص من بلدة "دير سامت" جنوب محافظة الخليل بجنوب الضفة الغربية بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.. ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية في مناطق مختلفة بالمحافظة".

وأضافت المصادر "أنه جرى اعتقال أسير محرر من مخيم "الأمعري" من محافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة الغربية فيما جرى اعتقال شاب من قرية "تياسير" في محافظة "طوباس" بشمال شرق الضفة، وشابين شقيقين من بلدة "زيتا" في محافظة "طولكرم" بشمال غرب الضفة".

وذكرت المصادر أنه جرى اعتقال شخص من بلدة "الدوحة" غرب محافظة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من مدينة القدس.