مفتي الجمهورية: تلقينا 300 ألف فتوى طلاق خلال 5 سنوات



قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الدار تلقت خلال السنوات الخمس الماضية 300 ألف فتوى طلاق، بواقع خمسة آلاف فتوى شهريا.

وأضاف خلال مداخلة أثناء كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، اليوم الاثنين، بحضور قرينته السيدة انتصار السيسي، أنه نتيجة التسرع في الألفاظ وحالات الغضب تبين أنه لم يقع بالفعل من هذه الحالات إلا حالتان فقط، طالبهما بتوثيق الطلاق.

وكان الرئيس السيسي، قد أكّد أن توثيق الطلاق أمر مهم جدا للتنفيذ في الوقت الحالي، وقال إن الدولة لا يمكنها اتخاذ أي إجراء يخالف الشرع.

وأشار إلى أن الأمر تتم مناقشته أمام البرلمان من قبل رجال وسيدات وشباب، موضحا أن هناك أمورا بها ضرر وأخرى بها أكثر ضررا، معقبا: "إنت تشيل الأكثر ضررا حتى لو كان بضرر.. دي قواعد فقهية".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته انتصار السيسي، اليوم الاثنين، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، المنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

حضر الاحتفال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.