المخابرات الأوكرانية تعلن قتل «خائن» في منطقة تحتلها روسيا

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أعلنت المخابرات العسكرية الأوكرانية المسؤولية اليوم الاثنين، عن مقتل ما وصفته بـ"الخائن" في منطقة تحتلها روسيا في البلاد.

وأعلن جهاز المخابرات اليوم الإثنين، "تمت تصفية منظم غرف التعذيب في منطقة خيرسون، سيرهي موسكالينكو، مؤخرا في الأراضي المحتلة مؤقتا".

وأفاد بيان صادر عن المخابرات بأن القتيل تعاون مع المحتل الروسي وكان يرأس سجنا لمن ينتظرون المحاكمة في إقليم خيرسون الواقع بجنوب أوكرانيا. وقتل موسكالينكو يوم الجمعة.

وقالت السلطات "بانتظار كل مجرم حرب عقابه العادل". وقالت تقارير وسائل الإعلام إن سيارة مفخخة في بلدة سكادوفسك بجنوب أوكرانيا قتلته أمس الأحد.

وقبل الغزو الروسي الذي وقع في 24 فبراير 2022 كان موسكالينكو الذي ولد في 1978، يمتلك شركة حراسة أمنية محلية.

وقُتل العديد من الأوكرانيين الذين يعملون مع موسكو، في هجمات في الأراضي التي تحتلها روسيا.

ومن بين آخرين، قُتل النائب البرلماني أوليكسي كوفالف من حزب خادم الشعب الأوكراني الذي ينتمي إليه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالرصاص في منطقة خيرسون في أغسطس.