بريطانيا تمنع دخول المتطرف راسموس بالودان بعد تعهده بحرق نسخة من القرآن

قال وزير الأمن البريطاني توم توجندهات، اليوم الإثنين، إن السياسي اليميني المتطرف راسموس بالودان، الذي يخطط لحرق نسخة من القرآن الكريم خلال زيارة إلى مدينة ويكفيلد الإنجليزية، "لن يتم السماح له بالدخول" إلى بريطانيا.

وأكد توجندهات أن السياسي الدنماركي-السويدي بالودان، زعيم حزب "سترام كورس" الذي تأسس في عام 2017، تم إدراجه ضمن "مؤشر التحذيرات"، وسيتم منعه من دخول البلاد، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا".

ونظم بالودان عدة احتجاجات أحرق فيها نسخ من القرآن الكريم، مما تسبب في احتجاجات مضادة عنيفة.

وقال بالودان في مقطع فيديو على موقع "تويتر" للتواصل أمس الأحد، إنه "يخطط لحرق نسخة "القرأن" في ساحة عامة في مدينة ويكفيلد الإنجليزية، الواقعة غرب مقاطعة يوركشاير، خلال الأسبوع الجاري بالتزامن مع شهر رمضان الكريم.