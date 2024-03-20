تحقيق في الهند يكشف تورط مسئولين مارقين في محاولة اغتيال لزعيم للسيخ في نيويورك

توصل تحقيق هندي في مزاعم أمريكية بخصوص محاولة اغتيال زعيم للسيخ في نيويورك، إلى أن عملاء مارقين غير مفوضين من الحكومة قد تورطوا في المؤامرة، وفقا لما ذكره مسئولون كبار مطلعين على القضية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسئولين، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأنه لم يتم الإعلان عن تفاصيل التحقيق، قولهم إن شخصا واحدا على الأقل متورط بشكل مباشر في محاولة الاغتيال المزعومة لم يعد يعمل في وكالة مخابرات رئيسية في الهند، تُعرف باسم جناح الأبحاث والتحليلات.

وقال المسئولون، إن هذا الشخص لا يزال يعمل لدى الحكومة ولم تبدأ الهند أي إجراء جنائي ضده.

ونقلت وكالة بلومبرج عن المسئولين قولهم، إن نيودلهي أبلغت السلطات الأمريكية بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة التي عينتها الحكومة للتحقيق في هذه المزاعم.

وأكد المسئولون أن الولايات المتحدة تطالب بمحاكمة جنائية للمتورطين، وهو طلب أكد عليه من جديد دونالد لو، مساعد وزير الخارجية لشئون جنوب ووسط آسيا، خلال زيارته للهند في يناير الماضي.