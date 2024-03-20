منتخب اليد يهزم بنين ويتأهل لنهائي دورة الألعاب الإفريقية

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نجح منتخب مصر لكرة اليد في التأهل إلى نهائي دورة الألعاب الأفريقية المقامة في غانا خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الحالي.

وتمكن منتخب اليد من التأهل على حساب نظيره بنين، في لقاء نصف النهائي بنتيجة 38/27.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفراعنة بنتيجة 21/16.

وينتظر منتخب مصر في الدور النهائي، الفائز من لقاء الكونغو ونيجيريا في نصف النهائي الآخر والذي يقام بعد قليل.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان منتخب مصر لكرة اليد للشباب بقيادة المدير الفني طارق محروس، حقق ثلاثة انتصارات في الدور الأول من البطولة، ليتصدر منافسات مجموعته ويواجه وصيف المجموعة الثانية في البطولة.



وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد في دورة الألعاب الأفريقية كلًا من:

حراسة المرمى: عبد الرحمن حُميد – يوسف وليد – يوسف ناجي

اللاعبون: محمد لاشين – سيف هاني فوكس – هشام صلاح – عبد الله إمام - محمد عماد – ياسين محمد عبد المنعم – عمر عدلان – زياد حشاد – بلال إبراهيم مسعود – محمد مؤمن صفا – محمد عبد الغني – أحمد تغيان – معاذ عزب.

يقود المنتخب الوطني لكرة اليد في دورة الألعاب الأفريقية: طارق محروس مديرًا فنيًا - مهند السحيلي مدرب عام - منعم السيد مدربًا لحراس المرمى - محمد عبد المنعم المدير الإداري - الدكتور روماني سعد طبيب المنتخب، ومحمد الألفي مديرًا للمنتخبات الوطنية.