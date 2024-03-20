ترقب تسريح نصف عمال ميناء إيلات بسبب هجمات الحوثيين

قال اتحاد عمال إسرائيل إن نصف عمال ميناء إيلات سيفقدون وظائفهم؛ بسبب أزمة خطوط الشحن بالبحر الأحمر وهجمات الحوثيين.

وأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية، يحيى سريع، الأربعاء، استهداف "سفينة مادو الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة"، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وأضاف سريع في بيان أنه تم استهداف منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة بعدد من الصواريخ المجنحة.

جاء ذلك غداة إدانة مجلس الأمن الدولى "بأشد العبارات" هجمات جماعة الحوثى على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل فى البحر الأحمر وخليج عدن، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وقال المجلس فى البيان: "يدين أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات هجمات الحوثيين على السفن التجارية فى البحر الأحمر، بما فى ذلك الهجوم الذى وقع فى 6 مارس على السفينة ترو كونفيدنس، والذى أدى بشكل مأسوى إلى مقتل بحارين فلبينيين وفيتنامى وإصابة أربعة آخرين على الأقل".

كما أدان البيان الهجوم الذى وقع فى 18 فبراير الماضى على السفينة "روبيمار" التى غرقت لاحقا فى 2 مارس نتيجة الأضرار الناجمة عن الهجوم، مشيرا إلى الآثار السلبية لتلك لهجمات، مؤكدا أن السفينة الغارقة "تشكل خطرا ملاحيا على السفن العابرة للمنطقة".

وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت فى بيان لرئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، توقف خارطة الطريق الأممية لوقف إطلاق النار مع الحوثيين؛ بسبب تصعيد الجماعة فى البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية.