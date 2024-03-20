مسئولة في السفارة الأمريكية: بلينكن يزور مصر لبحث وقف إطلاق النار بغزة

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قالت إيفينيا سيدرياس نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يجري حالِيًّا زيارة لمنطقة الشرق الأوسط، وسيصل القاهرة غدا الخميس، لكى يناقش مقترحات وقف إطلاق النار في غزة، وزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأضافت "سيديرياس"، خلال حفل إفطار بمقر المركز الثقافي الأمريكي "الأميديست" بالإسكندرية، اليوم الأربعاء: "نعمل مع شركائنا المصريين لتحقيق السلام".

وتابعت أن رمضان هو شهر الكرم والرحمة، معربة عن سعادتها بوجودها في مدينة الإسكندرية قائلة: "رمضان في مصر حاجة تانية".

ورأت نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية، أن "التجمع والإفطار سويا ومشاركة الطقوس الدينية يعكس قيم التضامن والسلام".