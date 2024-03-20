مياه دمياط تعقد الاختبار النهائي لمسابقة حفظ القرآن الكريم

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، برئاسة اللواء أحمد ماهر شاهين، بالتعاون مع مديرية الأوقاف بدمياط، برئاسة الشيخ محمد سلامة، الاختبار النهائي للمسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم للعاملين بالشركة وأسرهم عن العام الهجري 1445، وذلك في إطار احتفالات إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشركة بشهر رمضان الكريم.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في دمياط، في بيان له اليوم الأربعاء، أن الاختبارات تم عقدها بمقر ديوان عام الشركة، تحت إشراف لجنة لاختبار المتسابقين برئاسة الشيخ محمد الكناني، والشيخ على إسماعيل صابر، وتم اختبار 11 متسابقًا مقسمين على أربع مستويات هي "حفظ القرآن الكريم كامل، حفظ ثلاث أرباع القرآن، حفظ نصف القرآن الكريم، حفظ ربع القرآن الكريم".

وأشاد "شاهين"، خلال الكلمة التي ألقاها في الاحتفالية، بالمسابقة والمتسابقين المشاركين بها، لما لها من طابع معنوي قيم وعظيم خاصة خلال أيام شهر رمضان المبارك، مؤكدًا ضرورة إعداد مزيد من المسابقات في هذا السياق.