جيش الاحتلال يعترض صاروخا أطلق من اليمن وإصابة 13 شخصا لدى توجههم للملاجئ

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل عبوره الأجواء الإسرائيلية.



وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "تم تفعيل انذارات في عدة مناطق بالبلاد في أعقاب إطلاق صاروخ من اليمن"، وأضاف لاحقا أن "سلاح الجو اعترض الصاروخ الذي أطلق من اليمن قبل اختراقه الأجواء الاسرائيلية".



بدورها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنه "تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة تل أبيب والقدس والمركز، وتقوم شرطة إسرائيل بعمليات تمشيط للبحث عن مواقع سقوط محتملة لشظايا الصاروخ".

ودعت الشرطة السكان إلى البقاء قرب الملاجئ، وتجنب الاقتراب من مواقع السقوط أو لمس بقايا الصواريخ".



من جهة أخرى، أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 13 شخصا أثناء التوجه للملاجئ عقب تفعيل صفارات الإنذار بعد رصد صاروخ أطلق من اليمن.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غادر الكنيست وتوجه إلى منطقة محمية بعد دوي صفارات الإنذار في القدس وتل أبيب.

وقال نتنياهو للصحافيين أثناء مغادرته مكتبه في الكنيست: "الحوثيون يدفعون الثمن بالفعل - وسيدفعون الثمن أكثر".



هذا، وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بعودة العمل في مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب بعد تعطله بسبب تفعيل صفارات الإنذار.

وفي هذا الصدد أفاد موقع "واينت" بأن طائرات كانت في طريقها للهبوط في مطار بن غورويون تأخرت بسبب إطلاق الصاروخ من اليمن.

ومن بين هذه الطائرات، رحلة شركة العال من ميلانو، ورحلة شركة العال من براغ، ورحلة شركة الاتحاد من أبو ظبي، ورحلة شركة العال من لندن. وأكد الموقع أنه بعد اعتراض الصاروخ، تم منح الطائرات الإذن بالهبوط.

ولاحقا، أصدر الحوثيون بيانا أعلنوا فيه استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي.