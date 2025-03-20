إستونيا تطالب روسيا مجددا بإعادة عواماتها الإرشادية المسروقة

في نزاعها الحدودي المستمر مع جارتها روسيا، طالبت إستونيا مجددا بإعادة العوامات الإرشادية التي تتهم موسكو بسرقتها من مياه نهر نارفا الفاصل بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الإستونية في بيان اليوم الخميس، في إشارة إلى مذكرة دبلوماسية قدمتها إلى روسيا: "نؤكد أن أراضي إستونيا لا تُنتهك وأن إزالة العوامات من المياه الإستونية أمر غير مقبول".

وفي مايو 2024، أزالت روسيا 24 من أصل 50 عوامة إرشادية تستخدمها إستونيا لتحديد مسارات الشحن دون تشاور مسبق.

ويشكل نهر نارفا الخط الحدودي بين البلدين، ويمثل أيضا الحدود الخارجية الشرقية للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي(ناتو).وقد احتجت تالين مرارا وتكرارا على إزالة العوامات.

وفي المذكرة الجديدة، قالت وزارة الخارجية الإستونية إن تالين تعتبر أن من الضروري وضع العوامات الإرشادية مرة أخرى هذا العام في ضوء موسم الشحن القادم، وترغب في حل المشكلة بطريقة بناءة.

ويضع حرس الحدود الإستوني هذه العلامات في نهر نارفا منذ سنوات لمنع عبور الحدود بشكل غير مقصود، على سبيل المثال من جانب الصيادين.





