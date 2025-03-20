تحدث محمد عسران لاعب فريق الأهلي عن الفوز على الزمالك والتأهل إلى نهائي بطولة الدوري الممتاز لكرة الطائرة.
وقال عسران في تصريحات عبر الصفحة الرسمية للأهلي: "اللاعبون كانوا رجالا، أشكرهم على مجهودهم وروحهم العالية في مباراة الزمالك".
وأضاف: "نجحنا أن نثبت للإدارة والجهاز الفني والجماهير أننا على قدر المسؤولية، وإن شاء الله ستكون كل البطولات في الأهلي هذا الموسم".
وأكمل: "المدرب تحدث معنا قبل المباراة بضرورة تقليل الأخطاء، وتداركنا ما فعلناه في المباراة الثانية، وقدمنا مباراة جيدة للغاية".
وأتم: "لعبنا بروح كبيرة، وأهم شيء أننا كنا على قلب رجل واحد".