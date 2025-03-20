 لاعب طائرة الأهلي: تداركنا الأخطاء أمام الزمالك.. وكنا على قدر المسؤولية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لاعب طائرة الأهلي: تداركنا الأخطاء أمام الزمالك.. وكنا على قدر المسؤولية

محمد جلال
نشر في: الخميس 20 مارس 2025 - 2:32 ص | آخر تحديث: الخميس 20 مارس 2025 - 2:32 ص

تحدث محمد عسران لاعب فريق الأهلي عن الفوز على الزمالك والتأهل إلى نهائي بطولة الدوري الممتاز لكرة الطائرة.

وقال عسران في تصريحات عبر الصفحة الرسمية للأهلي: "اللاعبون كانوا رجالا، أشكرهم على مجهودهم وروحهم العالية في مباراة الزمالك".

وأضاف: "نجحنا أن نثبت للإدارة والجهاز الفني والجماهير أننا على قدر المسؤولية، وإن شاء الله ستكون كل البطولات في الأهلي هذا الموسم".

وأكمل: "المدرب تحدث معنا قبل المباراة بضرورة تقليل الأخطاء، وتداركنا ما فعلناه في المباراة الثانية، وقدمنا مباراة جيدة للغاية".

وأتم: "لعبنا بروح كبيرة، وأهم شيء أننا كنا على قلب رجل واحد".


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