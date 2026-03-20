العاهل السعودي مهنئا بالعيد: نسأل الله أن يديم علينا أمننا ويحفظ أبطالنا البواسل على الثغور والحدود

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأمتين والشعوب العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «نحمد الله سبحانه وتعالى أن أكرمنا بإتمام صيام شهر رمضان المبارك وقيامه، ونسأل الله أن يديم علينا أمننا واستقرارنا، وأن يحفظ أبطالنا البواسل على الثغور والحدود في مختلف القطاعات العسكرية والمدنية. وكل عام وأنتم بخير، وبلادنا في عز ورفعة».

وأعلنت دول عربية أنها تعترض طائرات مسيرة وصواريخ مع بزوغ فجر يوم الجمعة، في وقت يحتفل فيه المسلمون في أنحاء المنطقة بعيد الفطر.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية رياض المالكي، صباح الجمعة، باعتراض وتدمير 4 مسيرات في المنطقة الشرقية.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الدفاع السعودية عن اعتراض وتدمير 17 مسيّرة معادية جديدة في المنطقة الشرقية، ومسيرة واحدة في الجوف شمال السعودية في أحدث الاعتداءات الإيرانية اليوم.

وتكثفت الهجمات الإيرانية أمس تجاه الشرقية بشكل أكبر، إذ تصدت وزارة الدفاع لصاروخ باليستي أُطلق باتجاهها، فضلاً عن 12 مسيرة معادية، وذلك في وقت رفعت المملكة مستوى تحذيراتها تجاه إيران إذ شددت بأنها ستلجأ إلى كل الطرق لوقف الاعتداءات الإيرانية.

واعترضت ودمرت وزارة الدفاع السعودية اليوم 4 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه مدينة الرياض، في حين سقط أحد أجزاء الصاروخ الباليستي بالقرب من مصفاة جنوب الرياض.

وقبل ذلك تصدت الدفاعات السعودية لـ4 صواريخ باليستية في العاصمة ذاتها، ليصبح إجمالي ما اعترضته المنظومة الدفاعية 8 صواريخ باليستية.