أعلنت وزارة الدفاع السعودية، عن اعتراض وتدمير 14 مسيرة في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى مسيرة في منطقة الجوف.
ومنذ مساء يوم الخميس وحتى فجر يوم الجمعة، تصدت الدفاعات الجوية السعودية إلى 28 مسيرة في المنطقة الشرقية، بحسب بيانات المتحدث باسم وزارة الدفاع عبر منصة «X».
كما أفادت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ الإماراتية، فجر الجمعة، أن الدفاعات الجوية تتعامل الآن مع تهديد صاروخي.
وأعلن الجيش الكويتي، أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.
ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش، أن أصوات الانفجارات نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.