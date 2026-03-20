أعلنت وزارة الدفاع السعودية، عن اعتراض وتدمير 14 مسيرة في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى مسيرة في منطقة الجوف.

ومنذ مساء يوم الخميس وحتى فجر يوم الجمعة، تصدت الدفاعات الجوية السعودية إلى 28 مسيرة في المنطقة الشرقية، بحسب بيانات المتحدث باسم وزارة الدفاع عبر منصة «X».

المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في المنطقة الشرقية.



كما أفادت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ الإماراتية، فجر الجمعة، أن الدفاعات الجوية تتعامل الآن مع تهديد صاروخي.

Air defense systems are currently responding to a missile threat. Please remain in a safe location and follow official channels for warnings and updates.



وأعلن الجيش الكويتي، أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش، أن أصوات الانفجارات نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.