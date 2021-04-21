نبيه: الزمالك أغلق صفحة الأهلي ونستعد بجدية للإنتاج

تحدث أسامة نبيه المدرب العام للزمالك عن آخر الاستعدادات لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الخميس المقبل.

وأكد نبيه أن الفريق يواصل التدريبات بقوة، والجميع لديه تركيز كامل في اللقاء.. مشددا على أنه لن يقف عند اللقاء السابق ، فهي مجرد مباراة أغلقت صفحتها، وسيبدأ الفريق من جديد للفترة المقبلة، حيث نسعى إلى مواصلة المشوار مرة أخرى وتحقيق الأهداف المطلوبة.

كما أشار نبيه إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نظام التدوير بين اللاعبين في المشاركة، خاصة أن الفريق سيخوض لقاء كل ثلاثة أيام، وسيكون هناك إجهاد في حالة مشاركة مجموعة معينة بصفة مستمرة.

واختتم مدرب الزمالك تصريحاته بأن الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون يقوم بتجهيز كل العناصر، من أجل التواجد والمشاركة خلال الفترة المقبلة.

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج في التاسعة والنصف مساء بعد غدٍ على ملعب السلام في الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز.ش